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Криминал

Пензенец отправится в тюрьму за спонсирование терроризма

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Центральный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Пензенской области, спонсировавшему терроризм.

Молодой человек в интернете общался с участником международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № АКПИ20-275С признана террористической и запрещена в России) и хотел внести свой вклад в свержение власти в Сирии.

Для этого пензенец несколько раз перевел деньги своему собеседнику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Местного жителя задержали и признали виновным в содействии терроризму.

«Назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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Источник — фото областного УФСБ РФ
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