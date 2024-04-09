Пензенец отправится в тюрьму за спонсирование терроризма

09.04.2024 | 09:59

Центральный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему жителю Пензенской области, спонсировавшему терроризм.

Молодой человек в интернете общался с участником международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № АКПИ20-275С признана террористической и запрещена в России) и хотел внести свой вклад в свержение власти в Сирии.

Для этого пензенец несколько раз перевел деньги своему собеседнику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Местного жителя задержали и признали виновным в содействии терроризму.

«Назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.