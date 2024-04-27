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Криминал

Пензенец срубил деревья на 9,5 млн, расчищая путь к коттеджам в Ахунах

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В Пензе завершилось расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в Ахунах в особо крупном размере. Обвинение предъявлено 41-летнему горожанину.

По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчина по просьбе знакомого за плату расчищал дорогу, ведущую в строящийся коттеджный поселок, от бытового и природного мусора. Не оформив необходимых документов, он вырубил все, что, по его мнению, мешало проезду транспорта.

За два дня, 10-го и 11-го числа, под пилу попали 120 деревьев (березы, липы, черемуха, ольха, сосны), 36 кустов орешника и 3 сухостойных ствола на общую сумму более 9,5 млн рублей. Все это он уничтожил с помощью дробильной установки.

«Для вывоза и уничтожения стволов он использовал имевшуюся у него дробильную установку, нанимал экскаватор и погрузчик», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензенец признал вину лишь частично и добровольно возместил более 690 тысяч рублей.

«В ходе следствия в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта: земельный участок, нежилое здание, долю в праве собственности на квартиру, легковой автомобиль, прицеп. Общая стоимость арестованного имущества составила 8,9 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

В ближайшее время дело направят в суд.

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