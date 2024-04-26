В ответ на побои пензячка ударила мужа ножом

26.04.2024 | 19:38

В Пензе суд рассмотрел дело 34-летней горожанки, вонзившей нож в своего мужа. Таким был ее ответ на побои, которыми осыпал ее супруг.

Один удар в живот едва не стоил мужчине жизни: лезвие задело печень и стенку желудка. Экспертиза квалифицировала ранение как тяжкий вред здоровью.

Пензячка признала вину и раскаялась. Суд учел наличие маленького ребенка в семье, а также повод для совершения преступления - поведение ее мужа. Кроме того, супруг заявил, что не имеет никаких претензий и не настаивает на строгом наказании.

В итоге женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.