Добывший норковую шубу 15-летний лунинец пойдет под суд

05.04.2023 | 17:36

В поселке Лунино перед судом предстанет 15-летний местный житель. Несовершеннолетний признался в краже имущества знакомой.

В феврале 2023 года юноша вместе со совершеннолетним братом пришел к односельчанке, чтобы посмотреть квартиру: женщина выставила ее на продажу. Находясь внутри, он приметил вещи, которые решил украсть.

Через некоторое время лунинец решил осуществить свой план: пришел к дому женщины, убедился, что хозяка спит и проник внутрь. Злоумышленник забрал ноутбук, сотовый телефон, планшет и норковую шубу.

«В результате кражи потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму более 65 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда правоохранители заподозрили юношу в преступлении, он сознался в своей причастности и вернул похищенное.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.