Добывший норковую шубу 15-летний лунинец пойдет под суд

В поселке Лунино перед судом предстанет 15-летний местный житель. Несовершеннолетний признался в краже имущества знакомой.
В феврале 2023 года юноша вместе со совершеннолетним братом пришел к односельчанке, чтобы посмотреть квартиру: женщина выставила ее на продажу. Находясь внутри, он приметил вещи, которые решил украсть.
Через некоторое время лунинец решил осуществить свой план: пришел к дому женщины, убедился, что хозяка спит и проник внутрь. Злоумышленник забрал ноутбук, сотовый телефон, планшет и норковую шубу.
«В результате кражи потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму более 65 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Когда правоохранители заподозрили юношу в преступлении, он сознался в своей причастности и вернул похищенное.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
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