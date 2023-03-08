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Криминал

В поселке Лунино обчистили дом спавшей женщины

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В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Следователи подозревают его в хорошо спланированной краже.

Подросток пошел на преступление в конце февраля.

Юный злоумышленник вместе с совершеннолетним братом пришел к жительнице р. п. Лунино, чтобы посмотреть квартиру: женщина выставила ее на продажу. Находясь внутри, он приметил вещи, которые решил украсть.

На следующий день подросток проник в квартиру через незапертую дверь и, как задумывал, вынес ноутбук, планшет, сотовый телефон и норковую шубу.

Хозяйка в этот момент была дома и спала.

«Точная сумма похищенного будет установлена в ходе следствия. В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

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