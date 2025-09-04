В Заречном завели уголовное дело на гендиректора охранной организации

04.09.2025 | 20:31

В Заречном на 53-летнего генерального директора частной охранной организации завели уголовное дело за мошенничество. Он похитил миллионы рублей.

В штате у мужчины не хватало квалифицированных сотрудников. Тем не менее в 2025 году его фирма заключила контракты на охрану 2 бюджетных организаций, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда оплата услуг поступила на расчетный счет, гендиректору удалось похитить не менее 2 млн рублей.

Взятые на себя обязательства он не исполнял.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - отметили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.