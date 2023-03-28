Пензенским диверсантам за поджоги на железной дороге грозит до 20 лет

28.03.2023 | 10:37

Молодые пензенцы, ставшие фигурантами дела о диверсиях на Куйбышевской железной дороге, могут долгие годы провести за колючей проволокой.

21 декабря злоумышленники подожгли релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I, а на следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II. Железной дороге был причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

По информации Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, подозреваемыми оказались молодые люди 16, 24 лет и двое 18-летних.

По факту двух поджогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что подозреваемые через один из теневых Telegram-каналов получили предложение о заработке, связанном с совершением поджога объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Диверсантам грозит до двадцати лет лишения свободы, добавили в управлении ФСБ.