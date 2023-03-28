Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенским диверсантам за поджоги на железной дороге грозит до 20 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Молодые пензенцы, ставшие фигурантами дела о диверсиях на Куйбышевской железной дороге, могут долгие годы провести за колючей проволокой.

21 декабря злоумышленники подожгли релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I, а на следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II. Железной дороге был причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

По информации Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, подозреваемыми оказались молодые люди 16, 24 лет и двое 18-летних.

По факту двух поджогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что подозреваемые через один из теневых Telegram-каналов получили предложение о заработке, связанном с совершением поджога объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Диверсантам грозит до двадцати лет лишения свободы, добавили в управлении ФСБ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте