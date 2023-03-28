Пензенским диверсантам за поджоги на железной дороге грозит до 20 лет

Молодые пензенцы, ставшие фигурантами дела о диверсиях на Куйбышевской железной дороге, могут долгие годы провести за колючей проволокой.
21 декабря злоумышленники подожгли релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I, а на следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II. Железной дороге был причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
По информации Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, подозреваемыми оказались молодые люди 16, 24 лет и двое 18-летних.
По факту двух поджогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что подозреваемые через один из теневых Telegram-каналов получили предложение о заработке, связанном с совершением поджога объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Диверсантам грозит до двадцати лет лишения свободы, добавили в управлении ФСБ.
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