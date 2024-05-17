В Наровчатском районе депутат купил несуществующих коров

17.05.2024 | 12:04

33-летний житель Наровчатского района признан виновным в мошенничестве: он получил 350 тысяч рублей по соцконтракту и потратил на личные нужды.

Мужчина в марте 2023 года заключил контракт с управлением соцзащиты населения администрации Наровчатского района. Перечисленную единовременную выплату он должен был направить на разведение коров в личном подсобном хозяйстве.

Вместо этого мужчина обналичил деньги, перевел на собственные счета и израсходовал на цели, не связанные с условиями предоставления государственной помощи.

Когда пришло время подтвердить выполнение соцконтракта, предприниматель привез в управление фиктивные кассовый и товарный чеки. Специалисту, приехавшему в подсобное хозяйство, обманщик показал коров, которые были у него еще до заключения контракта.

«При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие статуса депутата комитета местного самоуправления, а также нахождение на иждивении двоих малолетних детей», - перечислили в Наровчатском районном суде Пензенской области.

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.