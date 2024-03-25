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Криминал

В Сердобске молодой ревнивец изощренно отомстил возлюбленной

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В Сердобском районе 20-летнему местному жителю грозит наказание за повреждение документов.

В полицию обратилась 29-летняя сердобчанка с заявлением о том, что сожитель уничтожил ее паспорт, водительское удостоверение и другие документы.

Молодого человека доставили в отдел, и он признался в содеянном. Мужчина рассказал, что в день преступления его возлюбленная пошла в гости к соседке и задержалась там. Сердобчанин много раз набирал ее номер, но сожительница не отвечала.

Разозлившись, он достал ее документы, разорвал их на части, а потом сжег. По словам мужчины, таким образом он хотел проучить возлюбленную.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ревнивец может оказаться за решеткой на срок до 1 года.

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