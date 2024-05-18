Пензячка зарезала гражданского мужа в первый день нового года

18.05.2024 | 15:47

Суд рассмотрел уголовное дело 29-летней жительницы Пензенского района, которая в первый день нового, 2024 года лишила жизни своего гражданского мужа.

Вечером 1 января пара поссорилась. Женщина взяла со стола кухонный нож и ударила сожителя в шею. Не позднее чем через 30 минут тот скончался от колото-резаной раны.

В судебном заседании пензячка признала, что вместе с бойфрендом они по выходным выпивали и регулярно скандалили. Повторяющиеся конфликты в квартире подтвердили многочисленные свидетели.

Примечательно, что обвиняемая не смогла вспомнить, какой именно нож был у нее в руке, равно как и сам момент нанесения удара. Однако не отрицала, что совершила преступление, поскольку в квартире были только 2 человека.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что у женщины не было повода защищаться: никакой угрозы жизни и здоровью, когда она схватилась за нож, не было.

В итоге виновную приговорили к 6 годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.