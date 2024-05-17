В Шемышейском районе женщина погибла по вине инвалида-колясочника

17.05.2024 | 17:00

63-летний инвалид-колясочник из села Старое Захаркино Шемышейского района признан виновным в смерти своей 64-летней сожительницы.

Трагедия случилась вечером 19 января. Конфликт возник из-за озвученных пенсионеркой претензий. Она упрекнула мужчину в нежелании делать что-либо по дому и больших затратах на его еду.

Инвалиду это не понравилось, он пригрозил сожительнице ножом. Она продолжила ругаться, и тогда злоумышленник ударил ее ножом в живот.

«Женщина вышла в коридор на лавочку, где скончалась через непродолжительное время. Через 3 дня погибшую обнаружили сосед с почтальоном, обратившие внимание на длительное отсутствие следов на снегу у дома», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, суд приговорил сельчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.