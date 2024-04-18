Сердобский поджигатель будет 2 года трудиться принудительно

18.04.2024 | 12:47

Желание отомстить за обиду, нанесенную любимой девушке, довела жителя Сердобска до скамьи подсудимых.

Февральской ночью в райцентре сгорел автомобиль ВАЗ-2111. Его владелец подал в полицию заявление о поджоге. Правоохранители установили подозреваемого - им оказался 27-летний горожанин.

Выяснилось, что любимая девушка нередко жаловалась ему на своего 30-летнего знакомого и сердобчанин решил его проучить.

«20 февраля он изрядно принял горячительных напитков и в отместку за семью своей девушки решил поджечь автомашину потерпевшего. Вылил на лобовое стекло бензин, поджег и скрылся с места преступления. Отечественный автомобиль был полностью уничтожен», - рассказали в пресс-службе Сердобского городского суда.

Суд приговорил молодого мужчину к двум годам лишения свободы, но заменил эту меру на принудительные работы на тот же срок. Из зарплаты сердобчанина ежемесячно будет удерживаться 5% в доход государства.

Кроме того, с поджигателя в пользу автовладельца взыскано возмещение материального ущерба в сумме 134 441 рубль.

Приговор пока не вступил в силу.