Сердобский поджигатель будет 2 года трудиться принудительно

Желание отомстить за обиду, нанесенную любимой девушке, довела жителя Сердобска до скамьи подсудимых.
Февральской ночью в райцентре сгорел автомобиль ВАЗ-2111. Его владелец подал в полицию заявление о поджоге. Правоохранители установили подозреваемого - им оказался 27-летний горожанин.
Выяснилось, что любимая девушка нередко жаловалась ему на своего 30-летнего знакомого и сердобчанин решил его проучить.
«20 февраля он изрядно принял горячительных напитков и в отместку за семью своей девушки решил поджечь автомашину потерпевшего. Вылил на лобовое стекло бензин, поджег и скрылся с места преступления. Отечественный автомобиль был полностью уничтожен», - рассказали в пресс-службе Сердобского городского суда.
Суд приговорил молодого мужчину к двум годам лишения свободы, но заменил эту меру на принудительные работы на тот же срок. Из зарплаты сердобчанина ежемесячно будет удерживаться 5% в доход государства.
Кроме того, с поджигателя в пользу автовладельца взыскано возмещение материального ущерба в сумме 134 441 рубль.
Приговор пока не вступил в силу.
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