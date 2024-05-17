Сетевое издание|18+|Пятница|17 мая 2024|21:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Мокшанские полицейские нашли виновника ДТП, прятавшегося в шкафу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


34-летний житель Мокшанского района проведет в колонии больше 8 лет за то, что, будучи пьяным, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

В ноябре 2022 года мужчину привлекали к ответственности за пьяное вождение, но вечером 25 октября 2023-го он снова сел за руль нетрезвым. Двигаясь на ВАЗ-2121 по улице Заречной в поселке Заречном Мокшанского района, водитель потерял управление, выехал на правую обочину и сбил 72-летнего пенсионера, шедшего в попутном направлении. После этого он скрылся с места ДТП.

Очевидцы вызвали на место скорую и сотрудников ГИБДД. В тот же вечер полицейские нашли водителя - он прятался в шкафу в своем доме, а автомобиль оставил за сараем.

Пешеход на следующий день скончался в больнице.

В суде мужчина отрицал вину. Он заявил, что никогда не имел водительского удостоверения, пешехода не сбивал, за руль нетрезвым не садился, а выпил после поездки.

Его показания опровергли свидетели. Люди рассказали, что он управлял в тот день «Нивой» в состоянии сильного опьянения и сбил человека.

«Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. Осужденный был взят под стражу в зале суда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчине предстоит выплатить дочери погибшего 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 57 500, потраченные ею на погребение.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, вынесенный Мокшанским районным судом. Но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте