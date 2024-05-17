Мокшанские полицейские нашли виновника ДТП, прятавшегося в шкафу

17.05.2024 | 18:32

34-летний житель Мокшанского района проведет в колонии больше 8 лет за то, что, будучи пьяным, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

В ноябре 2022 года мужчину привлекали к ответственности за пьяное вождение, но вечером 25 октября 2023-го он снова сел за руль нетрезвым. Двигаясь на ВАЗ-2121 по улице Заречной в поселке Заречном Мокшанского района, водитель потерял управление, выехал на правую обочину и сбил 72-летнего пенсионера, шедшего в попутном направлении. После этого он скрылся с места ДТП.

Очевидцы вызвали на место скорую и сотрудников ГИБДД. В тот же вечер полицейские нашли водителя - он прятался в шкафу в своем доме, а автомобиль оставил за сараем.

Пешеход на следующий день скончался в больнице.

В суде мужчина отрицал вину. Он заявил, что никогда не имел водительского удостоверения, пешехода не сбивал, за руль нетрезвым не садился, а выпил после поездки.

Его показания опровергли свидетели. Люди рассказали, что он управлял в тот день «Нивой» в состоянии сильного опьянения и сбил человека.

«Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. Осужденный был взят под стражу в зале суда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчине предстоит выплатить дочери погибшего 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 57 500, потраченные ею на погребение.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, вынесенный Мокшанским районным судом. Но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.