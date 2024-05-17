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Криминал

Любовь к шоколаду довела пензенца до криминала

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27-летний пензенец попал под статью из-за любви к шоколаду. Он украл из супермаркета 17 коробок конфет и оказался на записях камер видеонаблюдения.

Любовь к шоколаду довела пензенца до криминала

На кадрах мужчина подходит к стеллажу, достает из кармана пакет и быстро складывает туда товар с полок. Затем он покидает магазин, минуя кассу.

Ущерб составил около 6 тысяч рублей. Директор торговой точки обратился в полицию.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Любовь к шоколаду довела пензенца до криминала

Пензенца нашли. Мужчина во всем признался и рассказал, что успел съесть украденные конфеты.

«Он подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории города Пензы», - отметили в УМВД.

Любовь к шоколаду довела пензенца до криминала

На горожанина, ранее уже судимого, завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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