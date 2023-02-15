Стали известны подробности диверсий на железной дороге в Пензе

15.02.2023 | 09:58

Диверсии на железной дороге, в совершении которых подозреваются четверо пензенцев, были совершены в конце декабря - 21-го и 22-го числа. Об этом «РБК» сообщил источник, близкий к следственному комитету.

«Четверо мужчин из Пензы и области, которые, по версии следствия, совершили за вознаграждение поджоги на железной дороге, стали фигурантами уголовного дела о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК)», - пишет издание.

Изначально дело было возбуждено по другой статье - об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). 13 февраля его переквалифицировали. Теперь подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Речь идет о трех молодых людях в возрасте от 18 до 24 лет (один из них - студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства) и 16-летнем подростке.

Сначала (21 декабря) был подожжен релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I. На следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II.

«Следствие установило, что за день до поджогов они получили в Telegram от пользователя StarTony предложение о поджоге релейных шкафов за вознаграждение. Пользователь прислал подробную инструкцию, как себя нужно вести, чтобы не задержали сотрудники правоохранительных органов, как и что нужно смешивать для поджога. Как сообщил следователю один из участников диверсии, он предполагал, что заказ мог поступить с территории Украины», - пишет «РБК».

За поджоги молодые люди получили 40 000 рублей. Сейчас трое из них (совершеннолетние) находятся в СИЗО, подросток помещен под наблюдение.

В региональном УФСБ комментировать информацию не стали.

7 февраля в Пензенской области кто-то поджег релейный шкаф на перегоне Грабово - Бессоновка в Бессоновском районе. На месте обнаружили несгораемые детали оборудования и следы обуви. Из-за ЧП движение поездов было приостановлено, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.