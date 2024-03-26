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Криминал

Молодой нижнеломовец лишился машины после разрыва с девушкой

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В Нижнем Ломове пламя уничтожило автомобиль, принадлежавший 23-летнему горожанину. Машина сгорела прямо около дома.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о поджоге. Стражи порядка установили подозреваемую - ей оказалась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что раньше встречалась с владельцем авто, но затем он разорвал отношения, и она решила отомстить.

«Она заранее приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, пришла во двор, где находился автомобиль, и подожгла машину», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На девушку возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Огонь не впервые становится средством сведения счетов. Так, 27-летний житель Сердобска решил проучить обидчика своей знакомой, на которого она ему не раз жаловалась, и сжег его автомобиль.

А 57-летний житель Пачелмского района устроил пожар в доме любимой женщины в надежде заставить ее бросить пить и начать вести трезвый образ жизни.

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