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Криминал

Кузнечанка едва не задушила нерадивую дочь-грубиянку

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В Кузнецке сотрудники полиции получили сигнал из образовательного учреждения: 15-летняя школьница постоянно конфликтует с матерью, причем родительница пригрозила убить дочь.

Полицейские посетили семью и выяснили, что 43-летняя женщина в одиночку воспитывает троих детей. Конфликты со старшей дочерью не раз возникали из-за того, что та постоянно отказывала матери в помощи по хозяйству.

«После очередной просьбы дочь стала грубить и оскорблять свою мать. Женщина, разозлившись, стала душить девочку капюшоном и угрожать ей убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Кузнечанка раскаялась в том, что произошло. По ее словам, на преступление ее толкнула сильная физическая и моральная усталость.

На женщину возбудили уголовное дело. Согласно статье уголовного кодекса, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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