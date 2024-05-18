Кузнечанка едва не задушила нерадивую дочь-грубиянку

18.05.2024 | 10:01

В Кузнецке сотрудники полиции получили сигнал из образовательного учреждения: 15-летняя школьница постоянно конфликтует с матерью, причем родительница пригрозила убить дочь.

Полицейские посетили семью и выяснили, что 43-летняя женщина в одиночку воспитывает троих детей. Конфликты со старшей дочерью не раз возникали из-за того, что та постоянно отказывала матери в помощи по хозяйству.

«После очередной просьбы дочь стала грубить и оскорблять свою мать. Женщина, разозлившись, стала душить девочку капюшоном и угрожать ей убийством», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Кузнечанка раскаялась в том, что произошло. По ее словам, на преступление ее толкнула сильная физическая и моральная усталость.

На женщину возбудили уголовное дело. Согласно статье уголовного кодекса, ей грозит до 2 лет лишения свободы.