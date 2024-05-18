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Криминал

Сельчанин украл у соседки заготовки и щедро угостил друзей

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Нестандартную кражу оперативно раскрыли сотрудники полиции в Башмаковском районе. Из погреба местной жительницы пропали запасы: компот, маринованные грибы и салат - по 1 банке.

Женщина, расстроенная пропажей заботливо сделанных осенью закруток, обратилась к правоохранителям. Те быстро установили истину.

Как выяснилось, на домашние заготовки положил глаз 59-летний сосед женщины. Он не раз приходил к ней домой, чтобы помочь ухаживать за престарелой матерью, и заметил, где стоят консервированные дары природы.

«Пока хозяйки не было дома, мужчина проник на террасу, спустился в погреб и похитил банки с соленьями и компотом. После чего он отправился к товарищам и начал угощать запасами, выдавая за свои», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь щедрый за чужой счет сельчанин стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируется кража с незаконным проникновением в жилище.

 

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Источник — фото pixabay.com
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