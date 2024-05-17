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Криминал

Жертвами пензенского душителя стали 10 пенсионерок из Подмосковья

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Житель Пензенской области обвиняется в серии нападений, убийстве, разбое и краже. Преступления он совершал на юго-востоке Московской области с лета 2021 года по конец октября 2022-го.

Следствием установлено, что злоумышленник искал одиноких пенсионерок, проживающих в частных домах. Затем ночью он проникал в их жилища, нападал на хозяек, требовал деньги и душил руками, пока жертвы не переставали сопротивляться, потеряв сознание. Затем он забирал сбережения и ювелирные изделия и уходил.

«Примечательно, что перед совершением каждого преступления мужчина применял тщательные меры конспирации. Для того чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, он оставлял свой автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение. Также он использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших пенсионерок не могла подробно описать нападавшего», - рассказали подробности преступлений в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

Несмотря на приложенные преступником усилия, следователи ведомства и полицейские из двух областей - Московской и Пензенской - установили личность и задержали его.

При обыске нашли часть похищенного имущества пенсионерок - украшения, документы, медали. Кроме того, были собраны и другие неоспоримые доказательства преступлений пензенца. В итоге он дал признательные показания по всем эпизодам.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Московский областной суд.

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Источник — фото ГСУ СКР по Московской области
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