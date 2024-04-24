В Пензенской области в праздники изменится график движения поездов

24.04.2024 | 17:13

В Пензенской области изменили график движения пригородных поездов в майские праздники. Так, 27 апреля электрички будут ходить по расписанию пятницы, 28-го, 29-го, 30-го числа - субботы.

1 мая станет действовать график воскресенья, 2-го – понедельника, сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

Кроме того, назначат дополнительные поезда. 26 апреля пойдут:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:05);

- № 7242 Белинская (15:25) - Пенза-I (16:57).

27 апреля пензенцы смогут воспользоваться следующими дополнительными поездами:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (13:51) - Пенза-I (16:57).

- № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза-I (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) - Кузнецк (прибытие в 20:39).

На 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая назначены поезда:

- № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза-I (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) – Кузнецк (прибытие в 20:39);

- № 7231/7230 Саранск (08:04) - Пенза-I (10:53, 11:05) - Кузнецк (12:45);

- № 7247/7246 Кузнецк (15:10) - Пенза-I (16:50, 17:02) - Саранск (19:54);

28, 29, 30 апреля, 1 и 2 мая будут ходить дополнительные поезда:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (13:51) - Пенза-I (16:57);

- № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 06:43) - Пенза-I (прибытие в 08:23, отправление в 08:35) - Саранск (прибытие в 11:21);

- № 7243 Пенза-I (06:55) - Белинская (08:28);

- № 7248 Белинская (08:46) - Пенза-I (10:18);

- № 7249 Пенза-I (17:15) - Белинская (18:48);

- № 7250 Белинская (19:03) - Пенза-I (20:35).

Из графика движения выведут следующие поезда:

- 26 апреля - № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39), № 7240 Башмаково (13:51) - Пенза-I (16:57), № 7239/7232 Саранск (16:07) - Пенза-I (18:47, 18:59) - Кузнецк (20:39);

- 27 апреля - № 7233/7238 Кузнецк (06:43) - Пенза-I (08:23, 08:35) - Саранск (11:21), № 7231/7230 Саранск (08:04) - Пенза-I (10:53, 11:05) - Кузнецк (12:45); № 7247/7246 Кузнецк (15:10) - Пенза-I (16:50, 17:02) - Саранск (19:54);

- 27, 28, 29, 30 апреля, а также 1, 2 мая - № 7241 Пенза-I (10:32) - Белинская (12:05), № 7242 Белинская (15:25) - Пенза-I (16:57).