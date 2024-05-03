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Общество

В Пензенской области ко Дню Победы изменится график движения поездов

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В связи с празднованием Дня Победы в график движения пригородных поездов по Пензенской области внесли изменения.

8, 9, 10, 11, 12 и 13 мая назначены поезда № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39) и № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:57).

8, 9, 10, 11 и 12 мая вводятся в график поезда № 7243 Пенза-I (отправление в 6:55) - Белинская (прибытие в 8:28), № 7248 Белинская (отправление в 8:40) - Пенза-I (прибытие в 10:12), № 7249 Пенза-I (отправление в 17:15) - Белинская (прибытие в 18:48) и № 7250 Белинская (отправление в 19:03) - Пенза-I (прибытие в 20:35).

Поезда № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:05) и № 7242 Белинская (отправление в 15:25) - Пенза-I (прибытие в 16:57) с 8 по 13 мая отменяются.

«9, 10, 11, 12 мая назначаются поезда № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:04) – Пенза-I (прибытие в 10:54, отправление в 11:06) – Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:10) – Пенза-I (прибытие в 16:50, отправление в 17:02) – Саранск (прибытие в 19:54)», - сообщили в АО «Башкортостанская ППК».

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