Мошенник обманул пожилую пензячку, решившую купить права

04.05.2024 | 12:47

65-летняя жительница Пензы захотела стать владелицей водительского удостоверения. Причем способ, которым она решила его заполучить, оказался незаконным.

Пенсионерка нашла объявление об изготовлении документа и связалась с тем, кто его разместил. Он потребовал перечислить на счет 38 тысяч рублей, что горожанка и сделала.

«Она не догадывалась, что общается с мошенником. После оплаты товар она так и не получила, а продавец перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина обратилась в полицию. Оказалось, что она знала о подобных способах обмана, однако не думала, что сама может стать жертвой афериста.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, виновному грозит лишения свободы на срок до 5 лет. Понесет ли пенсионерка наказание за намерение купить права через интернет, не сообщается.