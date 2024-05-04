Мошенник обманул пожилую пензячку, решившую купить права

65-летняя жительница Пензы захотела стать владелицей водительского удостоверения. Причем способ, которым она решила его заполучить, оказался незаконным.
Пенсионерка нашла объявление об изготовлении документа и связалась с тем, кто его разместил. Он потребовал перечислить на счет 38 тысяч рублей, что горожанка и сделала.
«Она не догадывалась, что общается с мошенником. После оплаты товар она так и не получила, а продавец перестал выходить на связь», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Женщина обратилась в полицию. Оказалось, что она знала о подобных способах обмана, однако не думала, что сама может стать жертвой афериста.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, виновному грозит лишения свободы на срок до 5 лет. Понесет ли пенсионерка наказание за намерение купить права через интернет, не сообщается.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀