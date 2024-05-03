Сетевое издание|18+|Пятница|3 мая 2024|21:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Виновник ДТП в Белинском районе отправится в колонию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


42-летнего жителя Бурятии осудили за смертельное ДТП в Белинском районе. По его вине погибла 49-летняя женщина.

Авария случилась ночью 18 ноября 2023 года на 159-м километре трассы Р-208. Мужчина ехал на КамАЗе в Тамбов со скоростью 60-70 км/ч.

«В нарушение правил дорожного движения он не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди него в попутном направлении автомобиля марки Scoda Octavia и допустил столкновение с ним», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В иномарке находились четверо. 49-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Остальным медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Было заведено уголовное дело. Мужчина признал вину. По приговору суда он проведет 1,5 года в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года.

Решается вопрос о компенсации морального вреда дочери погибшей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте