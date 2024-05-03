Виновник ДТП в Белинском районе отправится в колонию

03.05.2024 | 19:35

42-летнего жителя Бурятии осудили за смертельное ДТП в Белинском районе. По его вине погибла 49-летняя женщина.

Авария случилась ночью 18 ноября 2023 года на 159-м километре трассы Р-208. Мужчина ехал на КамАЗе в Тамбов со скоростью 60-70 км/ч.

«В нарушение правил дорожного движения он не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди него в попутном направлении автомобиля марки Scoda Octavia и допустил столкновение с ним», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В иномарке находились четверо. 49-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Остальным медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Было заведено уголовное дело. Мужчина признал вину. По приговору суда он проведет 1,5 года в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2 года.

Решается вопрос о компенсации морального вреда дочери погибшей.