Кузнечанин решился на коммерческий подкуп, чтобы скрыть майнинг

03.05.2024 | 18:28

В Кузнецке 38-летнего местного жителя, занимавшегося майнингом, будут судить за покушение на коммерческий подкуп.

По данным следствия, в июне 2019 года мужчина заключил с городской ресурсоснабжающей организацией договор о технологическом присоединении садового домика в районе к электросетям. Затем он должен был подписать договор с поставщиком электроэнергии, но не сделал этого, решив пользоваться ею бесплатно.

«Впоследствии фигурант установил на своем дачном участке майнинговую ферму, в результате чего возникла разница между переданной поставщиком и учтенной потребителем электроэнергией», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В мае 2023 года электромонтеры провели замеры силы тока, выявили источник потерь ресурса и попытались проверить его потребление на земельном участке кузнечанина. Узнав об этом, он решил откупиться.

«С помощью своего знакомого, не осведомленного о преступном умысле, обвиняемый встретился с мастером службы воздушных линий организации, последний предложил передать ему 40 тысяч рублей за непроведение проверки. Тот согласился и 17 мая 2023 года перевел указанную сумму», - добавила Татьяна Махницкая.

На самом деле мастер не имел никакого отношения к проверкам и повлиять ни на что не мог, поэтому никаких действий не предпринимал, а деньги потратил. Когда все вскрылось, его уволили, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

Что касается кузнечанина-майнера, то на время следствия суд наложил арест на его машину стоимостью более 1 млн рублей. Вину он признал. Дело направлено в суд.