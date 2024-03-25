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Общество

С 1 апреля вносятся изменения в график движения пригородных поездов

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В график движения пригородных поездов по Пензенской области вносятся изменения в связи с началом дачного сезона. Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Будут назначены летние остановки поездам № 7236 (Пенза-I - Кузнецк) и № 7237 (Кузнецк - Пенза-I) - о. п. 742 км. Они будут задерживаться там на 1 минуту.

Пригородный поезд, следующий из Пензы в 20:19, будет прибывать на остановочный пункт 742 км в 20:54, отправляться оттуда в 20:55. В Кузнецке он окажется в 22:19.

В обратном направлении состав, выехав из Кузнецка в 05:18, будет на о. п. 742 км в 06:39, отправится с него в 06:40 и прибудет в Пензу в 07:18.

График изменится с 1 апреля.

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