В Пензу на 3 дня приедет выставочный комплекс «Поезд Победы»

03.05.2024 | 14:06

В понедельник, 6 мая, на Пензу-I прибудет «Поезд Победы» - иммерсивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, в движущемся составе.

Это уникальный экспозиционный комплекс на колесах. «Пассажиры» поезда не сойдут на перрон - чтобы их увидеть, нужно попасть внутрь.

Пройдясь по вагонам, можно погрузиться в атмосферу 1941-1945 годов. Вначале ничего, казалось бы, не предвещает беды - посетитель видит улыбающиеся лица советских граждан, живущих в мирное время. Но наступает июнь 1941-го, и в глазах людей уже читаются страх и ужас.

Пожалуй, самые яркие эмоции экскурсант испытывает, попадая в зал с инсталляцией, посвященной узникам концлагерей. Чтобы передать физическое и психологическое состояние красноармейцев, оказавшихся в плену у фашистов, создатели музея приглашали натурщиков. Получилось очень реалистично и даже жутко.

Эффект полного присутствия достигается не только за счет качественно выполненных манекенов. «Окна» представляют собой видеоэкраны с кадрами военного времени, дополняют все звуки стрельбы, взрывающихся снарядов, стук колес.

Представлена и одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны - блокада Ленинграда.

«Поезд Победы» пробудет в Пензе 3 дня - до 8 мая включительно. Посетителей ждут с 10:00 до 19:00, уточнили в ЦУРе.

Детям до 6 лет посещать экскурсию нельзя даже в сопровождении родителей, ребят в возрасте от 6 до 11 лет пустят только с матерью или отцом, подростки старше 12 лет смогут пройти самостоятельно.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация откроется 5 мая.