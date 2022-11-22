Криминал

Юный пензенский наркодилер отправится в воспитательную колонию

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Жажда легких денег и пренебрежение законом привели несовершеннолетнего пензенца на скамью подсудимых.

Весной этого года 16-летний подросток решил быстро и легко заработать криминальным способом.

В мае он через интернет получил информацию о местонахождении закладок в Пензенском районе. Забрав из них запрещенное вещество общей массой более 100 г, он привез его домой, расфасовал на мелкие партии и оборудовал новые тайники в Железнодорожном и Октябрьском районах города. Впоследствии их обнаружили правоохранители и изъяли содержимое.

В июне парень получил координаты еще одной закладки возле автодороги Пенза - Саратов. Он положил наркотик в рюкзак и поймал попутную машину до областного центра. Однако домой пензенец не попал: на въезде в город его задержали полицейские.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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