Криминал

В Пензе подросток не бросил наркобизнес даже под следствием

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В Пензе подросток обвиняется в семи эпизодах покушения на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.

По данным следствия, весной 2022 года 16-летний житель областного центра решил заработать деньги сбытом запрещенных веществ. Через интернет он в мае получил информацию о размещении закладок в Пензенском районе, забрал содержимое массой более 100 граммов и привез его к себе домой.

Расфасовав наркотик на более мелкие порции, молодой человек оборудовал новые тайники в Железнодорожном и Октябрьском районах города. Однако до сбыта товара дело не дошло: 17 мая полицейские задержали его и изъяли содержимое шести созданных им закладок.

Юный наркодилер, ставший фигурантом уголовного дела, скрылся от органов следствия и продолжил заниматься криминальным бизнесом.

В июне он забрал более 100 граммов запрещенного вещества еще из одной закладки около автодороги Пенза - Саратов и на попутной машине поехал домой. Однако на въезде в город его вновь встретили полицейские, которые обнаружили наркотик в рюкзаке парня.

«После задержания несовершеннолетний по решению суда заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость||

Что за идиоты эта молодежь? Давно ФСКН ведет наверное половину закладчиков с момента закладки и до изъятия.


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