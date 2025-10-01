В Кузнецком районе за кражу и побои осудили рецидивиста

01.10.2025 | 19:09

Кузнецкий районный суд вынес приговор местному жителю за кражу и побои. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Днем 27 февраля мужчина тайно забрал виндер (конструкция в виде флагштока) у одного из торговых центров и распорядился им по своему усмотрению. Ущерб владельцу составил около 3 153 рублей.

Вечером 13 мая он поссорился дома с братом и дважды ударил того кулаком в лицо.

В обоих преступлениях мужчина раскаялся. Его приговорили к лишению свободы на 1 год и 2 месяца условно с испытательным сроком в 2 года.

Кроме того, он не может менять место постоянного жительства, не уведомив об этом уголовно-исполнительную инспекцию, сообщили в Кузнецком районном суде.