Криминал

Никольчанка едва не задушила престарелую женщину подушкой

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В прокуратуре Пензенской области рассказали подробности нападения на 85-летнюю жительницу Никольска, совершенного в августе этого года.

По первоначальным сведениям, в дом старушки, задремавшей перед телевизором, пробралась женщина и силой отняла у нее деньги. Теперь стало известно в мелочах, как действовала 54-летняя злоумышленница, уже имевшая судимость.

По версии следствия, вечером 4 августа нетрезвая никольчанка надумала одолжить денег у пенсионерки, в квартире которой убиралась в июле. Она знала, что престарелая женщина имеет сбережения и живет одиноко: у нее нет никого из близких, кроме социальной работницы, приходящей днем.

Подойдя к знакомому дому, она сорвала металлический замок с двери, прошла через сени в комнату, где на диване лежала хозяйка, и попросила у нее в долг 8 тысяч. Однако пенсионерка была крайне недовольна таким вторжением и отказала в ссуде.

Тогда незваная гостья, требуя денег, напала на беспомощную хозяйку, накрыла ее лицо подушкой и держала до тех пор, пока жертва не потеряла сознание. Затем преступница отыскала кошелек и скрылась с ним. Часть денег она потратила на алкоголь и продукты.

Однако пенсионерка оказалась крепкой. Она пришла в сознание и связалась с соцработницей, которая ухаживала за ней. Вместе они вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли у нее остатки денег - 26,9 тыс. руб. Ей предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении - разбое с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Никольский районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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