Истязавшему мать жителю Шемышейки вынесли приговор

23.10.2025 | 10:53

37-летнему жителю Шемышейки вынесли приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью. Жертвой мужчины стала его мать. Он избивал ее металлической тростью.

Преступление было совершено в мае 2025 года. Нетрезвый сельчанин поссорился с матерью и истязал ее в течение 20 минут.

«Подсудимый нанес женщине не менее трех ударов в область головы, не менее одного удара в левое глазное яблоко и не менее трех режущих ранений в область головы кухонным ножом, причинив ей физическую боль, мучения, а также телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и множественных переломов костей лицевого скелета», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

На суде сельчанин отказался от дачи показаний. Свою вину он полностью признал.

Ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.