Составлен прогноз для мирового рынка цифровых валют центробанков

09.10.2025 | 16:56

Мировое развитие цифровых валют центробанков (ЦВЦБ) будет строиться вокруг формирования «ядер» цифровых валют, которые станут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Начнут формироваться цифровые «мосты» и «коридоры» обмена ЦВЦБ между собой. Такой прогноз дал заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик в обзоре рынка «Цифровой рубль на карте мира», подготовленном к форуму FINOPOLIS 2025 технологическими аналитиками ВТБ.

«Разные страны находятся на разных этапах внедрения ЦВЦБ. Вряд ли в ближайшее время появится единая цифровая валюта для международных расчетов. Скорее всего, сформируется несколько крупных «ядер» - цифровых валют центробанков тех или иных стран, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Например, какие-то страны могут преимущественно использовать для внешнеэкономической деятельности цифровой юань, какие-то - цифровой рубль, а какие-то - цифровой дирхам», - отметил Вадим Кулик.

По его словам, Россия находится в авангарде развития ЦВЦБ по всему миру наряду с Китаем, Индией и Казахстаном. По мере развития инфраструктуры цифрового рубля в России, роста популярности нового вида платежей будет появляться все больше сервисов, которые не требуют активного участия пользователя и самостоятельно совершают покупку или сделку в нужный момент по заданным параметрам, добавил Кулик.

«Инфраструктура цифровых рублей - это рельсы для новой умной платежной системы», - пояснил топ-менеджер.

«Если говорить о прямом обмене ЦВЦБ одной страны на другую третью форму валюты, например обмен цифровых рублей на цифровые тенге, то здесь все зависит от договоренностей стран между собой. Так будут создаваться «коридоры», «мосты» ЦВЦБ между центробанками отдельных стран, которые будут производить обмен ЦВЦБ между собой - например, цифровые рубли будут обмениваться на цифровые юани и др.», - продолжил топ-менеджер.