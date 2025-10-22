Пензенец не подарил серьги сожительнице и стал жертвой мести

22.10.2025 | 09:53

У 45-летнего жителя Пензы со счета пропали 50 000 рублей. Полиции он рассказал, что некто воспользовался его телефоном и перевел эту сумму себе.

Правоохранители вскоре выяснили личность подозреваемого. В преступлении оказалась замешана 45-летняя сожительница пострадавшего.

Пензячка не стала отрицать вину. По ее словам, она распивала спиртное с мужчиной и вспомнила, что тот обещал подарить ей серьги, но слово не сдержал. Деньги сожитель потратил на подарок дочери.

Затаив обиду, пензячка дождалась, когда мужчина уснет, взяла его сотовый, убедилась, что на его банковском счете есть деньги, и перевела их себе на покупку украшений и других вещей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензячка частично возместила причиненный сожителю ущерб.

«В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.