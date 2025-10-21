Криминал

В Каменке осудили сотрудника ОАО «РЖД», похитившего премии мастеров

В Каменке вынесли приговор сотруднику ОАО «РЖД». Мужчину обвинили в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Он занимал руководящие должности в Моршанской дистанции пути (дорожный мастер, бригадир, начальник эксплуатационного участка) и похитил премии у подчиненных ему монтеров пути.

Вознаграждение из так называемого фонда мастеров полагалось рабочим за выполнение производственных показателей и отсутствие взысканий. Те доверяли злоумышленнику и хорошо ладили с ним, а он обманывал их, заявляя о необходимости перечислять ему определенную сумму из премий, которая якобы пойдет на хозяйственные нужды Моршанской дистанции пути.

Всего начальник похитил у рабочих 50 900 рублей. Свою вину он признал, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный ущерб.

При вынесении приговора суд учел, что пострадавшие сотрудники не настаивали на строгом наказании, а также то, что мужчина является ветераном боевых действий, у него есть маленький ребенок.

Подсудимому назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать условно.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

