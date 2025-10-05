Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 окт 2025|14:52
Ликбез

Как узнать об открытых банковских счетах?

Вопрос от интернет-пользователя

Боюсь, что мошенники оформили банковские счета от моего имени. Как это можно проверить?

Ответ специалиста

Проверить наличие открытых счетов и электронных кошельков можно двумя способами, о них рассказали специалисты Банка России.

Первый вариант - зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Необходимо открыть раздел «Счета» и нажать «Сформировать сведения».

Второй способ - загрузить мобильное приложение «Налоги ФЛ», перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Получить сведения о банковских счетах в электронном виде».

«Если вы найдете счета или электронные кошельки, которые сами не открывали, нужно как можно быстрее их закрыть. Для этого обратитесь с заявлением в соответствующий банк или другую кредитную организацию», - сообщили специалисты.

Также можно запросить выписку, чтобы узнать, какие операции совершались по счетам.

