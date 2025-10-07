В Пензе задержали дроповода, завербовавшего знакомого

07.10.2025 | 13:09

Полицейские задержали 31-летнего дроповода из Бессоновского района. Он завербовал 28-летнего знакомого и помог неизвестному обналичить деньги.

В августе к нему обратился мужчина с предложением оформить банковские карты, которые он бы выкупил. Бессоновец заинтересовался, но сделать этого не мог, поэтому позвал присоединиться приятеля.

За несколько дней они вместе оформили в разных банках 4 карты. Впоследствии дроповод забрал их себе, а подельнику заплатил 5 000 рублей за услугу.

Бессоновец назвал заказчику реквизиты и вскоре получил задание - вывести 31 000 рублей с одного из счетов.

«Следуя инструкциям, подозреваемый снял деньги: часть наличных он оставил себе как вознаграждение за оказанную услугу, а остальную сумму передал куратору при личной встрече», - сообщили в областном УМВД РФ.

На дроповода завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. В отношении его приятеля проводится проверка.