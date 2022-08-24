В Никольске пенсионерка стала жертвой разбойного нападения

24.08.2022 | 18:51

На 85-летнюю жительницу Никольска прямо в доме напала ее знакомая. Пожилая женщина смотрела вечером телевизор, задремала, а проснувшись, увидела незваную гостью, которая стала требовать деньги.

«По плечу меня как толкнет - я сразу в угол! Потеряла сознание, очнулась через полчаса-час - думаю, где эта женщина бродит», - рассказала потерпевшая.

А злоумышленница скрылась, прихватив с собой сбережения пенсионерки - около 60 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» в результате проведенных мероприятий установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась жительница города Никольска, 1968 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности», - сообщила старший следователь СУ ОМВД России «Никольский» Анна Луконина.

Часть денег задержанная потратила. Оставшиеся 26 000 полицейские у нее изъяли. По словам злоумышленницы, она знала, что у пенсионерки есть сбережения, так как бывала у нее дома, помогая с уборкой. Разбойным нападением она хотела решить свои финансовые проблемы, но в итоге лишится свободы на срок до 12 лет. Женщина уже находится под стражей.