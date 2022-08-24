Криминал

В Никольске пенсионерка стала жертвой разбойного нападения

Печать
Telegram

На 85-летнюю жительницу Никольска прямо в доме напала ее знакомая. Пожилая женщина смотрела вечером телевизор, задремала, а проснувшись, увидела незваную гостью, которая стала требовать деньги.

«По плечу меня как толкнет - я сразу в угол! Потеряла сознание, очнулась через полчаса-час - думаю, где эта женщина бродит», - рассказала потерпевшая.

А злоумышленница скрылась, прихватив с собой сбережения пенсионерки - около 60 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» в результате проведенных мероприятий установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась жительница города Никольска, 1968 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности», - сообщила старший следователь СУ ОМВД России «Никольский» Анна Луконина.

Часть денег задержанная потратила. Оставшиеся 26 000 полицейские у нее изъяли. По словам злоумышленницы, она знала, что у пенсионерки есть сбережения, так как бывала у нее дома, помогая с уборкой. Разбойным нападением она хотела решить свои финансовые проблемы, но в итоге лишится свободы на срок до 12 лет. Женщина уже находится под стражей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте