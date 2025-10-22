45-летний житель Пензенской области ответит за комментарии в сети

22.10.2025 | 10:45

Сотрудники ФСБ нашли 45-летнего жителя Пензенской области, который разместил в интернете комментарии с призывами к насилию в отношении полицейских.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные

на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее вступил в силу приговор 23-летнему пензенцу, который оставлял в мессенджере комментарии с призывом к насильственным, разрушительным действиям против участников СВО, лиц определенной национальности и жителей областного центра.

Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.