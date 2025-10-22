Криминал

В Пензе группе обнальщиков не смягчили приговор

В Пензе вступил в силу приговор в отношении четверых местных жителей, незаконно обналичивавших крупные суммы денег.

В преступной схеме участвовали двое мужчин и две женщины в возрасте от 39 до 55 лет. С января 2013 года по декабрь 2017-го они, не имея лицензии, помогали организациям обналичивать деньги через «технические» фирмы и ИП.

В общей сложности пензенцы провели операции более чем на 2,5 миллиарда рублей, а их доход превысил 109 миллионов.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд приговорил 50-летнего организатора преступной группы к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Других участников лишили свободы условно, назначив испытательные сроки (от 2 до 3 лет) и штрафы (от 200 000 до 800 000 рублей). Кроме того, их обязали вернуть более 109 миллионов рублей, полученных преступным путем.

Не согласившись с решением, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на отмене обвинительного приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, указывая на неверное установление обстоятельств содеянного и назначение чрезмерно сурового наказания, сообщили в областной прокуратуре.

«Приговор был оставлен без изменения», - уточнили в Пензенском областном суде.

