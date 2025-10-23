Криминал

Источник: в Пензе задержали банду дропперов

Печать
Telegram

В Пензе выявили и пресекли деятельность банды дропперов. Всего задержаны 9 человек - мужчины в возрасте до 35 лет. Обыски по их адресам прошли 21 октября, сейчас суд выбирает подозреваемым меру пресечения.

Источник: в Пензе задержали банду дропперов

По информации источника в правоохранительных органах, члены банды приобретали карты для приема и выдачи денег, а реквизиты размещали на криптовалютных платформах. Ежемесячный оборот составлял около 50 млн рублей.

У подозреваемых изъяли деньги (30 млн рублей), телефоны, несколько автомобилей общей стоимостью более 20 млн рублей, а также криптовалютные кошельки с многомиллионными суммами.

Источник: в Пензе задержали банду дропперов

Деятельность банды выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Уголовное дело возбудили в региональном УМВД.

Соответствующая статья УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети