Источник: в Пензе задержали банду дропперов

23.10.2025 | 16:42

В Пензе выявили и пресекли деятельность банды дропперов. Всего задержаны 9 человек - мужчины в возрасте до 35 лет. Обыски по их адресам прошли 21 октября, сейчас суд выбирает подозреваемым меру пресечения.

По информации источника в правоохранительных органах, члены банды приобретали карты для приема и выдачи денег, а реквизиты размещали на криптовалютных платформах. Ежемесячный оборот составлял около 50 млн рублей.

У подозреваемых изъяли деньги (30 млн рублей), телефоны, несколько автомобилей общей стоимостью более 20 млн рублей, а также криптовалютные кошельки с многомиллионными суммами.

Деятельность банды выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Уголовное дело возбудили в региональном УМВД.

Соответствующая статья УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.