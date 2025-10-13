Голосование по выбору символов для купюры в 500 рублей отменили

13.10.2025 | 13:09

Банк России отменил онлайн-голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Причина - невозможность подвести его объективные итоги.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты», - пояснили в банке.

Голосование проведут позже, когда разработают условия, которые исключат возможность недобросовестных действий. Перечень объектов не изменится.

Голосование по выбору символов для обновления купюры стартовало 1 октября на сайте Банка России и должно было продлиться две недели. Ее цветовая палитра останется прежней - фиолетово-синей.

На лицевой стороне будет один из 6 символов Пятигорска: гора Машук или Бештау, академическая галерея и цветник, скульптура Орла, беседка Эолова Арфа, Лермонтовская галерея (в голосовании лидировали академическая галерея и скульптура Орла, терзающего змею). Для изображения на оборотной стороне рассматриваются 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа (в топе находились гора Эльбрус, Грозный-Сити и Дербентская крепость).

Сейчас основные изображения на 500-рублевой банкноте - памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска (на лицевой стороне) и панорама Соловецкого монастыря (на оборотной).