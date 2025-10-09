Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|20:17
Экономика

Альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году

К 2026 году альтернативные методы платежей - СБП, электронные кошельки, QR-коды, биометрия - составят 47% всех безналичных. В результате каждый второй безналичный рубль в следующем году пройдет без предъявления банковской карты. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2025 сделал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020-го. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через такие каналы, как СБП, QR и биометрия, к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023-м.

Хотя карты пока остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля сократится (в 2025-м - 58%, в 2026-м - 53%). По оценкам ВТБ, 2025 год станет переломным: впервые за долгое время объем карточных транзакций снизится в пользу альтернативных каналов.

«Мы наблюдаем не просто изменение предпочтений потребителей, а технологическую трансформацию платежной экосистемы. Быстрый рост альтернативных методов, обусловленный их функциональностью и интеграцией с цифровыми сервисами, свидетельствует о переходе к более гибкой и персонализированной модели платежей. Этот тренд, выражающийся в ускорении перехода от доминирования традиционных карточных решений к диверсифицированному платежному ландшафту, будет формировать рынок в ближайшие годы», - отметил Алексей Охорзин.

Полный переход на новые платежные инструменты, по оценкам экспертов банка, займет 7-10 лет.

Источник — фото предоставлено ВТБ
