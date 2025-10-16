В Кузнецке сын угрожал задушить мать из-за денег

16.10.2025 | 09:41

В Кузнецке 48-летний местный житель пытался задушить свою 72-летнюю мать из-за того, что она не дала ему денег.

Мужчина выпивал дома, родственница пришла к нему в гости. Во время общения сын попросил у женщины денег, но та отказала.

«Ему это не понравилось, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник начал душить свою мать, угрожая убить», - сообщили в областном УМВД РФ.

Женщина обратилась в полицию, агрессора задержали, он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.