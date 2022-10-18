После смерти рабочего на сурском заводе возбудили уголовное дело

18.10.2022 | 12:59

В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины на производстве.

ЧП случилось 15 октября в Сурске, на кирпичном заводе.

Слесарь ремонтировал формовочный пресс и в процессе работы получил травмы, не совместимые с жизнью.

По результатам проверки следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.