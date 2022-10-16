На кирпичном заводе в Сурске погиб слесарь-наладчик

16.10.2022 | 18:26

В субботу, 15 октября, в Сурске Городищенского района произошел несчастный случай на производстве.

Сообщение о нем опубликовала группа «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте».

Около 17:00 на кирпичном заводе слесарь-наладчик получил травмы, от которых скончался на месте.

Факт инцидента сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в региональном СУ СК РФ, уточнив, что погибший 1970 года рождения.

«По факту травмирования на производстве проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.