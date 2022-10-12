Уголовное дело Ивана Белозерцева до сих пор не дошло до прокуратуры

12.10.2022 | 08:29

Уголовное дело о взяточничестве, по которому проходит бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, до сих пор не дошло до Генпрокуратуры. Об этом в среду, 12 октября, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные данные.

«Защита всех шестерых фигурантов расследования уже завершила ознакомление с 142 томами дела, однако передать материалы в Генпрокуратуру следствие не может по формальным причинам. Адвокаты господина Шпигеля обжаловали решение Басманного суда об ограничении сроков ознакомления с делом, а горсуд даже не назначил срок рассмотрения этой жалобы», - написало издание.

О завершении следствия по делу стало известно еще в начале апреля. Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взяток, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Главе фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Борису Шпигелю и его супруге в окончательной редакции - в даче взяток в крупном размере. Остальные фигуранты, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве.

«С 4 марта 2022 года защита господина Шпигеля начала читать почти полторы сотни томов дела, причем по ходатайству обвиняемого его ознакомление происходило отдельно от адвокатов. Следствие согласилось с тем, что главе «Биотэка» материалы будут доставляться в СИЗО «Матросская тишина», причем в количестве не более одного тома в день. Однако, как отметил следователь, выступая в суде, один из защитников господина Шпигеля читал материалы тридцать три дня, а затем «без уважительной причины» прекратил ознакомление. Из-за этого, по данным следствия, двое других адвокатов за полгода ознакомились с 40 и 60 томами дела, а еще один защитник прочитал 108 томов. При этом экс-сенатор, несмотря на выбранный им щадящий график, к моменту ограничения прочитал почти все дело - 137 томов», - отметил «Ъ».

Следователь усмотрел в происходящем искусственное затягивание процесса, защита же Шпигеля сделала акцент на состоянии здоровья обвиняемого, который находится в больнице СИЗО.

В конце августа Басманный районный суд, изучив доводы, вынес решение об ограничении сроков ознакомления с материалами дела, но адвокаты подали жалобу на это решение, дата рассмотрения которой еще не назначена.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников принял от супругов Шпигелей деньги в сумме 20 млн рублей и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz и наручные часы Breguet) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Изначально в деле фигурировал минивэн Mercedes-Benz V 250d, который Белозерцев якобы использовал для поездок по Москве. Защита настаивала, что машина находилась в лизинге и в феврале 2020 года была возвращена лизингодателю (официальному дилеру Мercedes).

Впоследствии вместо этого эпизода в дело включили поездки с личным шофером на седане Mercedes-Benz S 350d 4Matic из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, совершенные дважды. Их стоимость оценили в 167 тысяч рублей.

Что касается дорогих наручных часов Breguet, то их бывший глава региона обнаружил в машине и, по его словам, намеревался вернуть подарок. Эпизод с часами остался в окончательном варианте обвинения.

В декабре 2021 года в отношении Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело - по факту незаконного хранения в подсобном помещении пистолета Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Основанием стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте обыск в здании областного правительства.

Сам экс-губернатор заявил, что не имеет никакого отношения к пистолету и патронам, все его оружие было официально оформлено и хранилось дома. По словам одного из адвокатов, подсобка имеет отдельный вход, через который внутрь может попасть «неограниченный круг лиц из числа сотрудников и его посетителей».

Следствие по делу экс-губернатора длилось год. С самого начала он содержится под стражей, срок его пребывания в СИЗО продлен до 20 декабря 2022 года.