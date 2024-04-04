Лишенный прав водитель-иностранец пытался откупиться от полиции

04.04.2024 | 11:21

В Пензенской области 50-летний иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции, но не преуспел в намерении. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, утром 24 марта мужчина на легковом автомобиле вез несколько человек, не имеющих российского гражданства. В Мокшанском районе машину остановили сотрудники полиции.

При проверке документов выяснилось, что в 2023 году суд лишил водителя права управлять транспортом, однако свое водительское удостоверение он не сдал.

Нарушитель решил, что избежать ответственности ему помогут деньги. В патрульной машине он попытался вручить инспектору ДПС 15 тысяч рублей, однако тот отказался от денег.

Коллеги инспектора задержали иностранца и изъяли купюры, которые должны были стать предметом преступления.

«Взяткодателя заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и ведется закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.