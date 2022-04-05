140 томов: следствие по делу Ивана Белозерцева завершено

05.04.2022 | 10:05

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и владельца одного из крупнейших фармацевтических холдингов «БИОТЭК» Бориса Шпигеля.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» во вторник, 5 апреля.

«Материалы расследования, по данным «Ъ», составили 140 томов. При этом, говорят источники «Ъ», внушительная доля собранных СКР документов является либо распечатками данных прослушивания телефонных переговоров фигурантов, либо справками о движении денежных средств по их счетам», - пишет издание, отмечая, что следствию удалось обойтись без помощи ФСБ, этим вопросом занималось ГУЭБиПК МВД РФ.

Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Главе фармацевтического холдинга «БИОТЭК» Борису Шпигелю и его супруге в окончательной редакции предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Остальные фигуранты, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Ивана Белозерцева задержали 21 марта 2021 года. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников принял от супругов Шпигелей деньги в сумме 20 млн рублей и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz и наручные часы Breguet) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

«При этом на заключительном этапе расследования возросло с одного до двух количество эпизодов предполагаемого получения губернатором наличных денег. Как теперь уверено следствие, господин Белозерцев не только получил в сентябре 2020 года 20 млн рублей в «непрозрачном белом пакете», но Борис Шпигель якобы дал ему лично при встрече в Москве еще 4 млн рублей», - пишет «Ъ».

Изначально в деле фигурировал минивэн Mercedes-Benz V 250d, который Белозерцев якобы использовал для поездок по Москве. Защита настаивала, что машина находилась в лизинге и в феврале 2020 года была возвращена лизингодателю (официальному дилеру Мercedes).

Впоследствии вместо этого эпизода в дело включили поездки с личным шофером на седане Mercedes-Benz S 350d 4Matic из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, совершенные дважды. Их стоимость оценили в 167 тысяч рублей.

Что касается дорогих наручных часов Breguet, то их бывший глава региона обнаружил в машине и, по его словам, намеревался вернуть подарок. Эпизод с часами остался в окончательном варианте обвинения.

В декабре 2021 года в отношении Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело - по факту незаконного хранения в подсобном помещении пистолета Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Основанием стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте обыск в здании областного правительства.

Сам экс-губернатор заявил, что не имеет никакого отношения к пистолету и патронам, все его оружие было официально оформлено и хранилось дома. По словам одного из адвокатов, подсобка имеет отдельный вход, через который внутрь может попасть «неограниченный круг лиц из числа сотрудников и его посетителей».

«Боеприпасы, судя по материалам дела, были упакованы в белый пакет, а оружие - в коричневый кожаный портфель итальянского производства. Причем следователю так и не удалось выяснить, где и у кого чиновник приобрел ПМ и патроны. Нет в деле данных и о том, откуда вообще взялся пистолет: у него оказался спилен номер, а сам «ствол», как выяснилось, не проходит по картотеке МВД. При этом две молекулярно-генетические экспертизы, проведенные следствием, не обнаружили на оружии, патронах, а также пакете отпечатков пальцев или биологических следов господина Белозерцева», - пишет «КоммерсантЪ».

Следствие по делу экс-губернатора длилось год. С самого начала он содержится под стражей, срок его пребывания в СИЗО продлен до 20 июня 2022 года.

Ранее Московский городской суд объяснил длительность следствия так: «Особая сложность уголовного дела обусловлена его значительным объемом, необходимостью проведения следственных и процессуальных действий на территории иного субъекта РФ, сложных судебных экспертиз, осмотра значительного объема изъятых предметов и документов».

«Адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы господина Белозерцева, уверена, что обвинение ее клиенту «не основано на законе и собранных по делу доказательствах». Адвокат отметила, что ее доверитель, как и остальные фигуранты, вину не признает», - сообщает «КоммерсантЪ».

Что касается Бориса Шпигеля, то в связи с тяжелым состоянием его здоровья защита неоднократно пыталась добиться его перевода из СИЗО под домашний арест. 25 марта он был госпитализирован в ГКБ имени Д. Д. Плетнева в предынфарктном состоянии. После этого выяснилось, что он перенес острый инфаркт миокарда, кроме того, у него положительный анализ на COVID-19.