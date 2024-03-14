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Криминал

Башмаковец хотел вызволить трактор со штрафстоянки и потерпел неудачу

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В Башмаковском районе вынесли приговор местному жителю, которого обвинили в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Согласно материалам дела, 19 января инспектор ДПС остановил трактор без номерных знаков. Управлял им иностранный гражданин, он не смог показать водительские права, а также документы на машину.

Сотрудник ГИБДД начал составлять на тракториста протокол. В этот момент к месту инцидента подъехал мужчина, который заявил, что машина принадлежит ему, а за рулем находился его работник. Владелец попросил не забирать трактор на штрафстоянку.

Но вернуть железного коня не получилось: у хозяина не было водительских прав и полиса ОСАГО.

На этом предприниматель не успокоился. Он узнал телефонный номер начальника районного ОМВД, подстерег полицейского сначала на улице, а после пришел к нему в кабинет. Мужчина хотел уговорить правоохранителя вернуть трактор, не наказывать работника, трудоустроенного неофициально, и обещал за это денег.

Полицейский предупреждал предпринимателя, что такие просьбы незаконны.

Во второй свой визит сельчанин принес в кабинет начальника 15 000 рублей и положил на стол. Сотрудник полиции от денег отказался, а предпринимателя задержали.

Вину он признал. Мужчине дали 2 года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

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