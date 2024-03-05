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Криминал

В Пензе начальник филиала военного госпиталя попался на взятках

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В Пензе начальника филиала военного госпиталя осудили за получение взяток в значительном размере. Его признали виновным по четырем эпизодам.

Мужчина занимал высокую должность с февраля 2019 года. В ноябре 2022-го к нему обратились с просьбой поспособствовать в переводе в его госпиталь одного из пациентов другого военно-медицинского учреждения.

За содействие начальник попросил 60 000 рублей. Он получил требуемое от супруги военнослужащего через посредника, и перевод состоялся.

В декабре мужчина взял у того же посредника 100 000 рублей за решение вопроса о продолжительности лечения (полгода), а в начале июля 2023-го еще столько же за повторную госпитализацию.

«В июле 2023 года супруга военнослужащего снова обратилась к начальнику филиала в связи с решением вопроса о возможности выезда военнослужащего, который находился на лечении, за пределы Пензенского территориального гарнизона, за что нужно было передать денежные средства в размере 100 000 рублей», - сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда.

Устав от всего, женщина пошла к правоохранителям, и после получения денег руководителя филиала задержали.

Он не признался в преступлениях, заявив, что деньги ему никто не давал, однако вина была доказана.

Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 400 000 рублей и лишением звания «подполковник медицинской службы». Кроме того, в течение трех лет он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах госвласти и местного самоуправления.

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